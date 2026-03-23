Україна як лабораторія у війні з дронами

В AP написали, як українська лінія фронту стала лабораторією для інновацій дронів. У репортажному стилі журналісти розповіли про нічне небо над сходом України, як група солдатів стежить за хвилями іранських дронів, які запускає росія.

По всій країні розгорнуті команди протидії цим дешевим барражуючим боєприпасам – тепер ключовій зброї сучасної війни (від України до Близького Сходу).

Журналісти також показали, як екіпаж 127-ї бригади тестує саморобні дрони-перехоплювачі, шукаючи слабкі місця. У 2022-му "шахеди" майже не зупиняли – сьогодні їх збивають у повітрі, постійно вдосконалюючи технології.

В AP наголошують, що в Україні бурхливо розвивається ринок перехоплювачів: фронтові команди стали лабораторіями швидких інновацій. Зеленський заявив, що союзники США на Близькому Сході просять допомоги саме в захисті від іранських "шахедів" – тих самих, що росія запустила десятками тисяч за 4 роки війни.

● "Ми не планували боротися дронами – просто іншого виходу не було", – каже пілот 127-ї бригади.

Війна дронів почалася з того, як українці зрозуміли, що переносні ППО неефективні проти маневрених розвідників типу "Орлан". Рішення – ще один дрон. Перший збитий "Орлан" перехоплювачем став переломним моментом.

Для збиття російських дронів 127-та бригада в Харкові співпрацює з місцевою компанією – створили літакового типу перехоплювачі (наприклад, Skystriker), що тримаються в повітрі довше, ніж FPV-моделі типу Sting чи P1-SUN. Це спільна робота: військові тестують у реальних умовах, дають зворотний зв’язок – виробники швидко вдосконалюють.

Після цього волонтери та фонди масштабують успіхи: від поодиноких перехоплень FPV до систем, що збивають Shahed на швидкості понад 200 км/год. Технологія проста для копіювання, але справжня сила – в досвіді пілотів і циклі "дія – протидія".

Як зауважують журналісти, багато скептиків називали це ППО "для бідних". Однак виявилося, що воно іноді ефективніше за ППО "для багатих" (ракета Patriot – $2 млн проти перехоплювача ціною $2–3 тис., який можна посадити, полагодити й запустити знову). Тому багато країн цікавляться українськими розробками, які значно дешевші та ефективніші.

Джерело: espreso.tv

