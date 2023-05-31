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Україна має право захищати себе за межами своїх кордонів

Україна має право захищати себе за межами своїх кордонів

Україна має право захищати себе за межами своїх кордонів, — очільник МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі про атаку дронів на Москву.

Редакторка Sky News Дебора Хейнс попросила міністра прокоментувати, чи має Україна право атакувати російську територію.

"Звичайно, вона (Україна) має законне право робити це в межах своїх кордонів. Але вона також має право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність росії направляти силу на саму Україну", — відповів Клеверлі.

На його думку, "легітимні військові цілі за власним кордоном є частиною самооборони України", і це потрібно визнати.

Реакція Сполучених Штатів на атаку безпілотників по Москві була стриманішою.

У Раді національної безпеки повідомили, що збирають інформацію, але "США не підтримують атаки на території росії".

Натомість Вашингтон "зосереджений на допомозі Україні у поверненні своєї суверенної території".

Джерело: https://t.me/znua_live/95579

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