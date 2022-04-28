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Україна може атакувати територію росії, а Байден виступить із промовою — Огляд західної преси. 28 квітня

Україна може атакувати територію росії, а Байден виступить із промовою — Огляд західної преси. 28 квітня

The Washington Post пише, що Україна має прерогативу здійснювати атаки на території росії на додаток до захисту власної території. Це офіційно підтвердив держсекретар Ентоні Блінкен. Він сказав це після того, як сталися після серії вибухів на півдні росії та пожежі на складі боєприпасів, подій, які високопоставлений український чиновник назвав «кармою» російського вторгнення. «Моя власна думка полягає в тому, що життєво важливо, щоб вони зробили все необхідне для захисту від російської агресії. І тактика цього — це їхні рішення», — сказав Блінкен на засіданні сенату.

The Wall Street Journal пише, що росія намагається приховати наслідки економічних санкцій. Офіційні статистичні дані сфабриковані. Дані, опубліковані москвою, зовсім не корелюється з опитуваннями приватного сектора, які показують різке скорочення російського виробництва.

Bloomberg повідомив, що президент США Джо Байден планує у четвер виступити з промовою щодо підтримки України, оскільки його адміністрація скоро надішле в Конгрес пропозицію щодо зброї та гуманітарної допомоги для Києва, яка триватиме до вересня.

Reuters пише про серію благодійних футбольних матчів Shakhtar Global Tour for Peace організованого футбольним клубом Шахтар Ріната Ахметова. Всі кошти від продажу квитків та реклами підуть на підтримку українських збройних сил і постраждалих від війни. «Футболісти корисніші на полі, ніж десь зі зброєю. Футбол може об’єднати світ. Ми знаходимо спосіб допомогти купити ліки та інші необхідні речі», - цитує Reuters слова директора по футболу Шахтаря Даріо Срну.

Der Spiegel пише, що напад росії на Україну перевернув оборонну політику Німеччини з ніг на голову. З'явилися серйозні перестороги, щодо чисельності Бундесверу, яка сьогодні складає 200 тис. солдатів. Німеччина підвищить фінансування і скоріше за все чисельність збройних сил

Источник: https://t.me/vekha/37310

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