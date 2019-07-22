Україна може придбати два ракетних корвети в Польщі (ФОТО)
Ракетні корвети ORP Metalowiec (436) та ORP Rolnik (437)
Україна розглядає отримання двох польських ракетних корветів проекту 1241 РЕ, що в складі ВМС Польщі мали назви ORP Metalowiec (436) та ORP Rolnik (437).
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.
Вони були виведені з бойового складу ВМС Польщі 3 грудня 2013-го році й передані Агентству військового майна (польською Agencja Mienia Wojskowego), згодом виставлені на продаж вартістю 800 тисяч злотих (5,4 млн гривень).
У січні 2019-го року ORP Metalowiec (436) та ORP Rolnik (437) покинули військово-морську базу ВМС Польщі у Гдині, де перебували весь цей час та відбуксовані на судноремонтний завод Stocznia Remontowa Nauta.
За час простою на ORP Metalowiec було виявлено декілька течій, які були закупорені спеціальним гумовим та металевим герметиками:
у січні 2016-го року в лівій частині корпусу машинного відділення №1
у березні 2018-го року у відсіку № VI (машинне відділення № 1) та № VII (машинне відділення № 2) було виявлено три течії
Ракетний корвет ORP Metalowiec (436) Фото: Вікіпедія
Колишні ORP Metalowiec (436) та ORP Rolnik (437) були побудовані у 1988 та 1989 роках на суднобудівному заводі «Вымпел» в Рибінську (сучасна територія Росії, на момент побудови – СРСР).
За наявною інформацією для оцінки доцільності придбання польських корветів Міністерством оборони України, представники Військово-Морських Сил ЗС України попередньо оглянули запропоновані кораблі.
В складі Військово-морських Сил ЗС України після розподілу Чорноморського флоту СРСР перебувало три корвети проекту 1241.1Т – «Придніпров’я» (U155) та «Кременчук» (U156), а також були корвети схожого проекту 1241.2 – «Хмельницький» (U208) та «Ужгород» (U207).
Ракетний корвет ORP Rolnik (437) Фото: Вікіпедія
Короткі технічні характеристики ракетних корветів проекту 1241.1Т
Водотоннажність: стандартне 392 т, повне 469 т
Довжина: 56,1 м
Ширина: 10,2 м
Осадка: по корпусу 2,5 м, за гвинтів 4,15 м
Силова установка: Двохвальна, газотурбінна – два маршових ВМД М-75 (10000 к.с.), два форсажна ВМД М-70 (24000 л.с.)
Швидкість: максимальна 42 вузла, економічна 13 вузлів
Дальність плавання: повним ходом – 760 миль, економічним ходом – 1400 миль
Озброєння:
• 4 пускових установки ПКР П-15 «Терміт»,
• одна 76-мм АК-176,
• дві 30-мм АК-630, 1
• ПЗРК «Стріла-3» (боєкомплект 16 ПЗРК),
• дві пускові постановки перешкод ПК -16
Радіоелектронне обладнаня: РЛС виявлення НЦ і цілевказання «Моноліт», РЛС управління вогнем МР-123 «Вимпел», навігаційна РЛС «Ківач-2», система РЕБ «Вимпел-Р2»
Екіпаж: 41 людина
Автономність: 10 діб
7 листопада 2012 року «Кременчук» (U156) та«Ужгород» (U207) були виведені зі складу флоту через відсутність ремонту тривалий час.
Під час російської агресії у Криму корвети «Придніпров’я» (U155) та «Хмельницький» (U208) були захоплені російськими військами.
Источник: uprom.info
Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу