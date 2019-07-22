Україна може придбати два ракетних корвети в Польщі (ФОТО)

Ракетні корвети ORP Metalowiec (436) та ORP Rolnik (437)

Україна розглядає отримання двох польських ракетних корветів проекту 1241 РЕ, що в складі ВМС Польщі мали назви ORP Metalowiec (436) та ORP Rolnik (437).

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Вони були виведені з бойового складу ВМС Польщі 3 грудня 2013-го році й передані Агентству військового майна (польською Agencja Mienia Wojskowego), згодом виставлені на продаж вартістю 800 тисяч злотих (5,4 млн гривень).

У січні 2019-го року ORP Metalowiec (436) та ORP Rolnik (437) покинули військово-морську базу ВМС Польщі у Гдині, де перебували весь цей час та відбуксовані на судноремонтний завод Stocznia Remontowa Nauta.

За час простою на ORP Metalowiec було виявлено декілька течій, які були закупорені спеціальним гумовим та металевим герметиками:

у січні 2016-го року в лівій частині корпусу машинного відділення №1

у березні 2018-го року у відсіку № VI (машинне відділення № 1) та № VII (машинне відділення № 2) було виявлено три течії

Ракетний корвет ORP Metalowiec (436) Фото: Вікіпедія

Колишні ORP Metalowiec (436) та ORP Rolnik (437) були побудовані у 1988 та 1989 роках на суднобудівному заводі «Вымпел» в Рибінську (сучасна територія Росії, на момент побудови – СРСР).

За наявною інформацією для оцінки доцільності придбання польських корветів Міністерством оборони України, представники Військово-Морських Сил ЗС України попередньо оглянули запропоновані кораблі.

В складі Військово-морських Сил ЗС України після розподілу Чорноморського флоту СРСР перебувало три корвети проекту 1241.1Т – «Придніпров’я» (U155) та «Кременчук» (U156), а також були корвети схожого проекту 1241.2 – «Хмельницький» (U208) та «Ужгород» (U207).

Ракетний корвет ORP Rolnik (437) Фото: Вікіпедія

Короткі технічні характеристики ракетних корветів проекту 1241.1Т

Водотоннажність: стандартне 392 т, повне 469 т

Довжина: 56,1 м

Ширина: 10,2 м

Осадка: по корпусу 2,5 м, за гвинтів 4,15 м

Силова установка: Двохвальна, газотурбінна – два маршових ВМД М-75 (10000 к.с.), два форсажна ВМД М-70 (24000 л.с.)

Швидкість: максимальна 42 вузла, економічна 13 вузлів

Дальність плавання: повним ходом – 760 миль, економічним ходом – 1400 миль

Озброєння:

• 4 пускових установки ПКР П-15 «Терміт»,

• одна 76-мм АК-176,

• дві 30-мм АК-630, 1

• ПЗРК «Стріла-3» (боєкомплект 16 ПЗРК),

• дві пускові постановки перешкод ПК -16

Радіоелектронне обладнаня: РЛС виявлення НЦ і цілевказання «Моноліт», РЛС управління вогнем МР-123 «Вимпел», навігаційна РЛС «Ківач-2», система РЕБ «Вимпел-Р2»

Екіпаж: 41 людина

Автономність: 10 діб

7 листопада 2012 року «Кременчук» (U156) та«Ужгород» (U207) були виведені зі складу флоту через відсутність ремонту тривалий час.

Під час російської агресії у Криму корвети «Придніпров’я» (U155) та «Хмельницький» (U208) були захоплені російськими військами.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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