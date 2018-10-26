Прозоре та ефективне оподаткування в еру діджіталізації та шляхи перетворення податкових адміністрацій на цифрові – саме ці питання стануть основними під час триденної конференції у рамках міжнародного податкового саміту з цифрової економіки у Лісабоні, ініційованого Внутрішньо-європейською організацією податкових адміністрацій (IOTA) та Міжамериканським центром податкових адміністрацій (CIAT).

Основна мета саміту - відпрацювати загальну стратегію бачення розвитку податкових систем в умовах цифрової економіки, визначити як податкові адміністрації світу мають переформатовуватися та як швидко це робити, враховуючи еволюцію комерційних відносин.

«Під час конференції представники податкових адміністрацій світу матють чудову можливість висловити свої думки та ініціативи щодо запровадження нових, сучасних та ефективних підходів до адміністрування податків. Звичайно, мова також піде про перспективи бачення майбутнього, які є можливості податкової цифровізації», – зазначив в.о. Голови ДФС Олександр Власов, який очолив делегацію ДФС.

Як відзначив очільник ДФС, за даними OECD впровадження електронних сервісів вже збільшило доходи державних бюджетів розвинутих країн на 3%. Враховуючи пріоритети ДФС щодо електронізації послуг, швидку реалізацію он-лайн сервісів для платників податків відповідно до їх потреб, Україна на вірному шляху до податкової цифровізації.

За словами представника Центру податкової політики та адміністрування OECD Грейс Перез-Наварро, служби, що працюють в старому форматі, витрачають на обробку даних, обсяг яких гігантський, чимало часу та фінансових ресурсів. Через це виникає необхідність повного перегляду структури податкових адміністрацій. Мова йде про ліквідацію неефективних підрозділів та заміна їх на «автоматику».

Марія Тереза Фабрегаз із Генерального директорату з питань оподаткування та митного союзу Єврокомісії вважає, що діючі нині підходи в адмініструванні не відповідають тим викликам, які ставить сучасний світ, правила гри не дають можливості розпізнавати можливі схеми ухилення.

Одним з кроків вирішення такої ситуації учасники саміту назвали важливість визначення критеріїв місця отримання прибутку, адже корпорації найчастіше не показують повний обсяг свого виробництва та податкову базу.

«Тому мова йде про імплементацію правил BEPS щодо недопущення розмивання податкової бази. Україна - на етапі запровадження мінімального стандарту плану BEPS», – підкреслив Олександр Власов.

Источник: sfs.gov.ua

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