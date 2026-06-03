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Україна ― найбільший фахівець з відсічі росії як на фронті, так і у сфері когнітивної війни, ― представник ГУР

Україна ― найбільший фахівець з відсічі росії як на фронті, так і у сфері когнітивної війни, ― представник ГУР

У когнітивній війні Україна здатна переходити в контрнаступ, а не лише оборонятися.

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов під час панельної дискусії “Суспільна стійкість та гібридні загрози: протидія когнітивним та інформаційним операціям росії” на Міжнародному форумі “Архітектура безпеки”, що відбувся 1 червня 2026 року в Києві.

Андрій Юсов нагадав про динамічні зміни, які відбулися під час повномасштабного вторгнення, — і на полі бою, і у вимірі когнітивної війни, яку веде держава-агресор росія.

“Від прямолінійної застарілої пропаганди росія перейшла до повноцінної комплексної когнітивної війни, але не лише проти України ― когнітивна війна росії проти в цілому Заходу, проти Європи, проти Європейського Союзу вже триває. [...] Когнітивна зброя намагається підірвати підвалини західного суспільства, послабити проукраїнську коаліцію та роз'єднати Захід загалом”, — зазначив він.

Представник ГУР наголосив на необхідності згуртованої реакції вільного світу на гібридні загрози з боку кремля та важливості використання здобутого за час війни досвіду України.

“Ми не хотіли отримувати цей досвід, але сьогодні саме Україна є найбільшим фахівцем протидії путінській росії як на фронті, так і в питаннях когнітивної війни. [...] Проти об’єднаної Європи, проти об’єднаного вільного світу, об’єднаної західної цивілізації диктатура, зокрема російська, не має і не матиме жодних шансів. Це ті речі, які ми раз у раз повинні доводити”, ― підкреслив Андрій Юсов.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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