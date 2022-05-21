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Україна наклала арешт на активи РФ і Білорусі загальною вартістю понад 30 млрд грн
Повідомив директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник під час зустрічі з представниками Консультативної Місії Європейського Союзу в Україні (EUAM)
Обговорили діяльність БЕБ в умовах війни та захист коштів ЄС, направлених на підтримку України
Домовилися продовжити співпрацю у розбудові ІТ-інфраструктури та створенні потужного аналітичного центру на базі БЕБ
Источник: https://t.me/hueviykharkov/60960