Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 144

Україна наклала арешт на активи РФ і Білорусі загальною вартістю понад 30 млрд грн

Україна наклала арешт на активи РФ і Білорусі загальною вартістю понад 30 млрд грн

Повідомив директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник під час зустрічі з представниками Консультативної Місії Європейського Союзу в Україні (EUAM)

Обговорили діяльність БЕБ в умовах війни та захист коштів ЄС, направлених на підтримку України

Домовилися продовжити співпрацю у розбудові ІТ-інфраструктури та створенні потужного аналітичного центру на базі БЕБ

Источник: https://t.me/hueviykharkov/60960

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Курс не відпускають, але вводять певні послаблення. Пояснення від НБУ
Сегодня 12:08    152
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.05
Сегодня 12:05    133
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 232 дитини
Сегодня 11:50    104
Россия массово теряет беспилотники, это снижает эффективность ее войск — Британская разведка
Сегодня 11:38    137
Внезапно: Сербия ввела санкции против Беларуси
Сегодня 09:54    154
Маріуполь. Вперше можемо побачити, як відбувається депортація (ВИДЕО)
Сегодня 09:43    182
У Мелітополі загарбники роздають пенсіонерам по 10 тисяч рублів в обмін на персональні дані
Сегодня 09:31    150
Італія та Німеччина дозволили рублеві рахунки для купівлі російського газу – Reuters
Сегодня 09:20    165
ВСУ уничтожили военную базу оккупантов под Изюмом: сгорели более 50 единиц техники. ВИДЕО
Сегодня 09:08    191
В понедельник, 23 мая, группа стран формата «Рамштайн» проведет встречу по обороне Украины
Сегодня 08:55    159
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 