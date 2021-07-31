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Україна направляє до Туреччини літаки ДСНС для гасіння масштабних лісових пожеж

Україна направляє до Туреччини літаки ДСНС для гасіння масштабних лісових пожеж

30 липня два пожежні літаки ДСНС України вилітають до Туреччини для гасіння осередків лісових пожеж, що виникли 28 липня поблизу м. Манавгат (провінція Анталія) та поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін та Мугла.

Наразі загальна площа пожеж складає понад 1 тис. 500 га. Внаслідок пожеж 4 особи загинуло та 183 особи постраждало, з них 58 осіб госпіталізовано, пошкоджено понад 100 приватних будинків та споруд. Рятувальними службами взято під контроль 36 осередків лісових пожеж, продовжується гасіння 20 осередків.

Для допомоги турецьким вогнеборцям, відповідно до підписаного у лютому 2020 року Меморандуму про взаєморозуміння між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Президенцією з управління на випадок надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Турецької Республіки (AFAD) про співробітництво в галузі попередження катастроф і надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, Україна направляє два екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах та залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії.

Всього до гасіння пожеж, що ускладнюється сильним вітром та спекотною погодою, станом на 30 липня залучено понад 4 тис. осіб, 457 од. техніки та 35 повітряних суден.

Источники: kmu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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