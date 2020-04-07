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Україна - НАТО: 29 років ефективної співпраці

Україна - НАТО: 29 років ефективної співпраці

4 квітня цього року виповнилася 71 річниця заснування Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Україна почала взаємодію з цією Організацією у 1991 році. І весь цей період можна умовно поділити на три частини:

З 1991 по 1994 роки, як період співробітництва.

З 1994-го по 1997-й, як період партнерства. Оскільки в лютому 1994 р. Україна приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру».

З 1997 року по теперішній час, це період особливого партнерства, який плавно перейшов у внутрішні процедури підготовки до повноправного членства в НАТО.

За цей період, з 1991 по 2020 рік, багато, що відбувалося в нашій державі в залежності від переходу від одного формату партнерства до іншого.

Почалося все з призначення офіцерів по взаємодії з НАТО з штабу Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та офіцера взаємодії штаб-квартирі НАТО.

Поступово ця взаємодія переросла до більш системної співпраці, оскільки у 1997 році у Генеральному штабі був сформований Центр співробітництва в рамках програми «Партнерства заради миру та миротворчих операцій», а в штаб-квартирі НАТО була створена структура, яка називається «військове представництво України при НАТО» і у 1999 році в штабі Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО було підсилення нашої Місії ще на одного офіцера.

Весь цей період Україна брала участь не тільки у фаховій підготовці офіцерів підрозділів, завдяки Багатонаціональним навчанням, але також підготувала достатню кількість офіцерів і підрозділів для участі в операціях і місіях під проводом НАТО.

Все це відбувалося завдяки збільшенню нашої участі у військових навчаннях. Зокрема, на 2020 рік Указом Президента України затверджено план участі Збройних Сил України у Багатонаціональних військових навчаннях, у кількості 24 навчань.

В цьому році ми виконуємо завдання Міністра оборони України на рік щодо максимального нарощування оперативної взаємосумісності Збройних Сил України з силами держав-членів Альянсу.

Петро Канана, Управління міжнародного співробітництва Міністерства оборони України

Источник: mil.gov.ua

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