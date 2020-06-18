Україна-НАТО: стало відомо, в яких навчаннях візьмуть участь ЗСУ в 2020 році
В 2020 році Україна візьме участь щонайменше у семи багатонаціональних військових навчаннях НАТО. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України на офіційній сторінці в соціальній мережі Twitter.
«12 червня 2020 року Альянс визнав Україну партнером з розширеними можливостями. Цей крок дуже важливий на шляху України до євроатлантичної інтеграції. Україна давно співпрацює з НАТО. Спільні навчання, заплановані на 2020 рік, є прямим доказом цього», — йдеться у повідомленні.
Так, у відомстві повідомили про заплановані на 2020 рік військові навчання НАТО на території України. Серед них: JMTG-U, Rapid Trident — 2020 і Coherent Resilience.
Також повідомляється, що «українські Збройні Сили готуються до участі у багатонаціональних навчаннях НАТО», а саме:
1) Noble Blister — 2020 (Німеччина);
2) Ramstein Alloy — 2020 року — 3 (Німеччина);
3) Ramstein Apex — 2020 (Німеччина);
4) Dynamic Master 2020 (Великобританія);
5) Loyal Leda2020 (Туреччина);
6) Steadfast Jupiter — Jackal 2020 (Німеччина та Італія);
7) Cyber Coalition -2020 (онлайн).
Источник: sprotyv.info