Україна-НАТО: стало відомо, в яких навчаннях візьмуть участь ЗСУ в 2020 році

В 2020 році Україна візьме участь щонайменше у семи багатонаціональних військових навчаннях НАТО. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України на офіційній сторінці в соціальній мережі Twitter.

«12 червня 2020 року Альянс визнав Україну партнером з розширеними можливостями. Цей крок дуже важливий на шляху України до євроатлантичної інтеграції. Україна давно співпрацює з НАТО. Спільні навчання, заплановані на 2020 рік, є прямим доказом цього», — йдеться у повідомленні.

Так, у відомстві повідомили про заплановані на 2020 рік військові навчання НАТО на території України. Серед них: JMTG-U, Rapid Trident — 2020 і Coherent Resilience.

Також повідомляється, що «українські Збройні Сили готуються до участі у багатонаціональних навчаннях НАТО», а саме:

1) Noble Blister — 2020 (Німеччина);

2) Ramstein Alloy — 2020 року — 3 (Німеччина);

3) Ramstein Apex — 2020 (Німеччина);

4) Dynamic Master 2020 (Великобританія);

5) Loyal Leda2020 (Туреччина);

6) Steadfast Jupiter — Jackal 2020 (Німеччина та Італія);

7) Cyber ​​Coalition -2020 (онлайн).

Источник: sprotyv.info

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