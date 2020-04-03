“Україна не може собі дозволити два-три місяці сидіти на дивані”: Шмигаль анонсував створення стратегічної платформи

Україна вже отримала позитивний зворотний зв’язок від МВФ і послів країн G7 після ухвалених цього тижня Верховною Радою законопроєктів про банківську діяльність і ринок землі

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Сьогодні прем’єр разом з міністром розвитку економіки Ігорем Петрашком провів онлайн-зустріч із представниками Американської торговельної палати в Україні.

“Обговорили діяльність в умовах карантинних заходів, які вживає уряд через поширення коронавірусного захворювання. Розуміємо, що обмеження можуть бути неприємними та незручними для бізнесу, однак вони дають результат у питанні порятунку життів українців”, - сказав він.

“Водночас уряд усвідомлює, що Україна не може собі дозволити два-три місяці сидіти на дивані. Треба думати про економіку, тому разом із бізнесом і найкращими науковцями ми працюємо над створенням стратегічної платформи, куди увійдуть провідні економічні експерти”, - зазначив Шмигаль.

Також він додав, що Україна вже отримала позитивний зворотний зв’язок від МВФ і послів країн G7 після ухвалених цього тижня Верховною Радою законопроєктів про банківську діяльність і ринок землі.

Источник: espreso.tv

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