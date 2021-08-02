Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:59
Просмотров: 25

Україна не розглядає варіант закупівлі російського газу – Вітренко

Україна не розглядає варіант закупівлі російського газу – Вітренко

Україна не розглядає варіант закупівлі російського газу та не веде про це жодних розмов.

Джерело: голова правління "Нафтогаз" Юрій Вітренко в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Ми взагалі такий варіант не розглядаємо, ні з ким не ведемо розмову про це. Тут якраз в нас така дуже чітка позиція. Ми в принципі хочемо, щоб Україна почала експортувати газ, а не імпортувати. Ми зараз видобуваємо приблизно 20 мільярдів кубів на рік, а вся Україна споживає приблизно 30 мільярдів кубів. Відповідно 10 мільярдів ми імпортуємо. Але при цьому якщо подивитися тільки на побутових споживачів, то ми побачимо ситуацію трохи іншу".

Деталі: Вітренко додав, що Україна має збільшити видобуток газу, щоб його було більше, ніж потрібно всім споживачам.

Нагадуємо:

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що пропозиції РФ щодо збереження транзиту через Україну в обмін на невигідні закупівлі російського газу для нашої країни є неприйнятними.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: газ, Украина

Читайте ещё:

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 1 серпня 2021 року
Сегодня 06:33    52
За тиждень зросла оптова ціна скрапленого газу
Сегодня 06:08    68
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    79
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    125
"Могли б шантажувати весь світ". Чи могла Україна зберегти ядерну зброю
01.08.2021 10:57    268
Электронная система здравоохранения за 3 года так и не заработала должным образом - Счетная палата
01.08.2021 10:44    210
Уряд схвалив цілі кліматичної політики України до 2030 року
01.08.2021 10:31    178
Для українських туристів відкрились ще 14 країн Європейського Союзу
01.08.2021 09:53    200
Посольство США в річницю нападу на Гандзюк закликало притягнути винних до відповідальності
01.08.2021 09:05    133
Держгеокадастр: немає ажіотажу на ринку сільгоспземель
01.08.2021 08:31    119
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 