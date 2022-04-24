Україна ніколи б не використала ядерну зброю, якби її мала - Зеленський

Президент Зеленський вважає, що росія може використати ядерну зброю, якщо її керівництво втратило зв'язок із реальністю і здоровий глузд, - але вірити у це не хочеться.

Про це Зеленський сказав на пресконференції, відповідаючи на запитання, чи може росія використати ядерну зброю і за яких умов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не вважаю, що сьогодні у світі адекватна людина може використати ядерну зброю. Я вважаю, що це може бути зроблено людиною, коли вона втратила зв'язок з реальністю, здоровий глузд. По-іншому оцінити використання ядерної зброї не можна. Я не вважаю, що це випадковість. Тому якщо керівництво російської федерації не втратило повністю зв'язок з реальністю і адекватністю, вони не зможуть і не будуть використовувати ядерну зброю... Але чи може це бути з боку рф (використання ядерної зброї - ред.)? Може. Чи вірю я в це? Вірити в такі речі не хочеться, скажу вам відверто", - сказав Президент.

Відповідаючи на запитання, чи змінився б хід історії, якби Україна мала ядерну зброю, Зеленський заявив, що це б мінімізувало ризики початку війни, але сама Україна ніколи б такої зброї не використала.

"Єдине, що є несправедливим, що оскільки ці люди (керівництво рф - ред.) в принципі в душі спроможні зробити такі кроки (використання ядерної зброї - ред.), то вони думають, що й інші можуть таке зробити. Тому якби у нас була б така зброя, то ризики щодо початку війни з боку росії були б мінімізовані. Я так вважаю", - підкреслив Президент.

При цьому він заявив, що в будь-якому випадку, навіть якби Україна мала таку зброю, то ніколи б її не використала. "Це неможливо, тому що ми абсолютно адекватні люди. Будь-якого керівника нашої держави, якби він тільки про це подумав і почав тягнутись пальчиком до тієї кнопки, його б знесло наше суспільство. Я був би першим серед людей, хто біг би знести такого керівника", - наголосив Зеленський.

В Україні триває повномасштабне вторгнення російської федерації, війська якої обстрілюють і знищують ключові об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, жорстоко вбивають наших громадян.

Источник: ukrinform.ua

Фото: ОП

Новости портала «Весь Харьков»