Україна одержала 100 мільйонів доларів від Південної Кореї, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

«Це перша бюджетна допомога від наших корейських партнерів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери», - так написав він у телеграмі вранці 29 листопада.

За словами Шмигаля, цього року між урядами країн було підписано угоду, яка дозволить залучити до 2,1 мільярда доларів.

Моя приватна оцінка - південні корейці пробують задешево відкупитися і відмахнутися від постачання того, що нам насправді від них потрібно, тобто, зброї та снарядів, запаси яких в Південній Кореї одні з найбільших в світі.

Причини різні. Одна з них політична - Південна Корея не хоче псувати стосунки з росією. Інша - навіть тут демократія боїться диктатури.

Участь північнокорейських солдатів у війні проти України на зміну позиції Південної Кореї, насправді, мало вплинула.

КНДР же воює проти нас, а не проти них.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/64769

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