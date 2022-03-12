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Сегодня 10:35
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Україна оголосила про 15 нових гуманітарних коридорів на 12 березня

Віцепрем’єр та глава МінТОТ Ірина Верещук повідомила про відкриття нових гуманітарних коридорів на 12 березня.

Джерело: відеозвернення Верещук

Деталі: Коридори відкриті як для евакуації, так і для доставки гуманітарного вантажу

Запоріжжя – Василівка – Мелітополь – Бердянськ – Мангуш – Маріуполь (з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту виходить колона з гуманітарним грузом та автобусами для евакуації людей на зворотному шляху).

Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя (евакуація)

Запоріжжя – Пологи – Токмак (гуманітарний груз + евакуація на зворотному)

Гостомель – Буча – Михайлівка Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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