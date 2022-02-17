Україна опустилася в рейтингу економічних свобод

Україна зайняла передостаннє місце серед європейських країн в рейтингу економічних свобод Economic Freedom Index-2022. За рік показники країни погіршилися на три позиції.

Україна опустилася на три сходинки в рейтингу економічних свобод Economic Freedom Index-2022, посівши 130-те місце серед 177 країн. Про це йдеться у щорічному дослідженні міжнародного дослідницького центру Heritage Foundation.

У 2022 році Україна втратила 2,1 бала порівняно з рейтингом 2021 року та отримала 54,1 бала зі ста можливих. Усі країни, залежно від балів, які вони отримали, розмістили у таких умовних групах - "вільні", "переважно вільні", "посередньо вільні", "переважно невільні", "пригнічені".

Україна розмістилася у категорії "переважно невільних" країн, опинившись між Гвінеєю та Індією.

Передостаннє місце серед європейських країн

Серед 45 європейських країн у рейтингу Україна посіла 44-те місце. Її загальний бал нижчий за середні регіональні та світові показники. Як зазначили автори рейтингу, свобода інвестицій, фінансова свобода та верховенство права в Україні мають недоліки.

"Схильність судової влади до політичного тиску, корупції та хабарництва послаблює довіру суспільства", - говориться у дослідженні Heritage Foundation. Водночас зазначається, що відсутність розвитку на ринку капіталу обмежує для бізнесу можливості фінансування.

У п'ятірці лідерів рейтингу-2022 - Сінгапур (84,4), Швейцарія (84,2), Ірландія (82), Нова Зеландія та Люксембург (по 80,6 бала). Росія (56,1 бала) та Білорусь (53 бали) опинилися на 113 та 135 місцях, відповідно. На найнижчих сходинках у рейтингу перебувають Куба (29,5), Венесуела (24,8) та Північна Корея (3 бали).

Источник: dw.com

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