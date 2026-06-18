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Україна отримає додаткові системи ППО та ракети-перехоплювачі – G7

Україна отримає додаткові системи ППО та ракети-перехоплювачі – G7

Країни зобов'язуються посилити тиск на російську військову економіку

Лідери країн "Великої сімки" підтвердили солідарність з українським населенням, а також високо оцінили стійкість України та її успіхи на полі бою впродовж останніх місяців. Крім того вони зобов'язалися посилити тиск на російську військову економіку. Про це йдеться у офіційному комюніке лідерів G7.

Країни G7 підтвердили незмінну підтримку України на тлі триваючих російських атак на об'єкти критичної інфраструктури та культурної спадщини. Лідери також відзначили стійкість українського народу та позитивні результати дій ЗСУ, які останнім часом змогли перехопити ініціативу на окремих ділянках фронту.

"З метою підтримки та прискорення цього нового імпульсу ми домовляємося збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також засобів дальнього радіуса дії. Ми також готові розглянути можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні", – йдеться у заяві.

Лідери G7 наголосили на важливості енергетичної стійкості України та пообіцяли подальшу підтримку, щоб країна змогла пройти наступну зиму.

Крім того, за даними видання, "Велика сімка" зобов'язується посилити тиск на російську військову економіку.

"Ми зобов'язуємося посилити тиск на російську військову економіку. У цьому контексті ми посилимо наші санкції, зокрема щодо нафтогазового сектору. Ми вважаємо це слушним моментом для вжиття додаткових заходів, оскільки президент Трамп уклав угоду, яку ми підтримуємо, щодо відновлення Ормузької протоки", – підкреслили у заяві.

Джерело: facebook.com/antivsepropalshik.vybrane

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