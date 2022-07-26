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Україна отримає від Євросоюзу ще близько €1,6 мільярдів на відбудову інфраструктури
Європейський інвестиційний банк погодив виділення Києву другого пакету допомоги в межах програми EIB Ukraine Solidarity, йдеться у заяві Єврокомісії.
На що саме спрямують кошти:
● ремонт пошкодженої інфраструктури й невідкладні заходи в енергетиці – €1,05 мільярда;
● енергетика, енергоефективність, дороги, транспорт, освіта та інфраструктура, програми реконструкції та відновлення – €540 мільйонів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наприкінці липня Україна отримає мільярд євро макрофінансової допомоги від ЄС.
Джерело: https://t.me/spravdi/14055