Україна отримала 500 млн. євро макрофінансової допомоги ЄС

Україна отримала від Європейської Комісії другий транш в рамках четвертої програми макрофінансової (кредитної) допомоги ЄС номінальним обсягом 500 млн євро. Гроші надійдуть у вигляді позики під 0,125% річних з терміном погашення до 10.06.2035 року.

Отримані кошти спрямовуватимуться на фінансування видатків державного бюджету та сприятимуть зменшенню зовнішнього фінансового тиску на Україну та поліпшенню платіжного балансу держави.

З урахуванням необхідності належного фінансування заходів з подолання негативних економічних наслідків поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, отримання зазначених коштів безумовно сприятиме збереженню фінансової стабільності в Україні.

Отримання вказаного пільгового кредитного ресурсу стало можливим після виконання Україною (наприкінці 2019 року) усіх 12-и спеціальних умов щодо впровадження заходів з впровадження реформ у сферах:

- протидії та боротьби з корупцією;

- соціальної політики;

- попередження відмивання грошей;

- енергетики;

- реалізації митної політики;

- реформування податкової та митної служб;

- корпоративного управління в державних банках;

- протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування;

- зменшення високого рівня безнадійних кредитів в банківській системі, а також започаткування нової програми співробітництва з МВФ.

Довідково

Перший транш в рамах 4-ї програми макрофінансової допомоги ЄС номінальною сумою 500 млн. євро Україна отримала у грудні 2018 року.

Загальна сума пільгової кредитної допомоги ЄС, отримана Україною в рамках реалізації протягом 2014 – 2020 років 4-х програм макрофінансової допомоги ЄС сягнула 3,81 млрд євро.

Усі зазначені кошти, згідно з умовами відповідних Меморандумів з Європейським Союзом, використовувались для зменшення зовнішнього фінансового тиску на Україну, поліпшення її платіжного балансу і забезпечення бюджетних потреб.

Між Урядом України та Європейською Комісією тривають консультації щодо умов нової “виняткової” програми макрофінансової допомоги ЄС Україні для підтримки зусиль у подоланні наслідків поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Тривалість програми обсягом 1,2 млрд євро складатиме 12 місяців та передбачатиме виплату двох траншів, перший з яких буде безумовним.

Источник: kmu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»