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Україна отримала 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС

Україна отримала 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС

Сьогодні, 25 жовтня, Україна отримала від Європейського Союзу 2-й транш в рамках п’ятої програми макрофінансової допомоги ЄС номінальним обсягом 600 млн євро.

Кредит надано у вигляді довгострокової позики під відсоткову ставку 0,250% з терміном погашення у квітні 2036 року.

«Ми вдячні партнерам із Європейського Союзу за тривалу підтримку нашої країни на шляху економічного розвитку та проведення ключових реформ. Українська сторона виконала узгоджені сторонами умови програми макрофінансової допомоги, що дозволило залучити зазначену позику. Ми продовжуємо активну роботу для забезпечення макрофінансової стабільності держави та впровадження структурних реформ», – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, основною умовою для отримання зазначеного 2-го траншу була реалізація структурних реформ у сферах управління державними фінансами, належного урядування та верховенство права, покращення бізнес-клімату, секторальних реформ та державних підприємств.

Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування бюджетних потреб та зменшення фінансового навантаження на бюджет України.

З урахуванням отриманих коштів, загальна сума кредитної допомоги ЄС, отриманої Україною у рамках реалізації п’яти програм макрофінансової допомоги протягом 2014 – 2021 років, сягнула 5.01 млрд євро.

Довідково

У липні 2020 року Україною та Європейським Союзом було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації “виняткової” (п’ятої за ліком) програми макрофінансової допомоги обсягом до 1,2 млрд євро. У грудні 2020 року Україна отримала від ЄС 1-й транш номінальною сумою 600 млн євро.

Источник: mof.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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