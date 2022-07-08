Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:17
Просмотров: 90

Україна отримала дев’ять систем HIMARS і аналогічних комплексів. Аби змінити хід війни, треба ще

Україна отримала дев’ять систем HIMARS і аналогічних комплексів. Аби змінити хід війни, треба ще

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у коментарі The Wall Street Journal.

● Системи HIMARS та їхні аналоги нищать окупантів і завдають ударів по російських цілях, які раніше були недосяжні. Проте для серйозного контрнаступу треба ще більше такої зброї.

● За словами Данілова, росіяни «беззахисні перед цим озброєнням і дуже стурбовані».

Источник: https://t.me/spravdi/12658

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У россиян в очередной раз взорвалась ракета
Сегодня 07:35    30
Оффлайн или онлайн? К чему готовиться школьникам в новом учебном году
Сегодня 07:26    45
Перші безпілотники «Армії дронів» уже відправили на фронт
Сегодня 07:17    61
Оперативна інформація станом на 06.00 08.07.2022 щодо російського вторгнення.
Сегодня 07:16    58
Украинец завладел сайтом Градского и публикует там сводки о потерях рашистов
Сегодня 07:09    64
Де працюють російські пропагандисти (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 07:00    61
Хасидів не пустять на паломництво в Умань цього року
Сегодня 06:51    79
Небоевые потери путинской армии: новые факты
Сегодня 06:42    81
Борис Джонсон йде у відставку. Що він встиг зробити для України?
Сегодня 06:25    67
Новости одной строкой
Сегодня 06:08    111
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 