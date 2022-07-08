Сегодня 06:17
Просмотров: 90
Україна отримала дев’ять систем HIMARS і аналогічних комплексів. Аби змінити хід війни, треба ще
Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у коментарі The Wall Street Journal.
● Системи HIMARS та їхні аналоги нищать окупантів і завдають ударів по російських цілях, які раніше були недосяжні. Проте для серйозного контрнаступу треба ще більше такої зброї.
● За словами Данілова, росіяни «беззахисні перед цим озброєнням і дуже стурбовані».
Источник: https://t.me/spravdi/12658