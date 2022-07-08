Україна отримала дев’ять систем HIMARS і аналогічних комплексів. Аби змінити хід війни, треба ще

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у коментарі The Wall Street Journal.

● Системи HIMARS та їхні аналоги нищать окупантів і завдають ударів по російських цілях, які раніше були недосяжні. Проте для серйозного контрнаступу треба ще більше такої зброї.

● За словами Данілова, росіяни «беззахисні перед цим озброєнням і дуже стурбовані».

Источник: https://t.me/spravdi/12658

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