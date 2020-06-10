Україна отримала гуманітарну допомогу від Китайської Народної Республіки

В Україну прибула чергова партія гуманітарної допомоги від Уряду Китайської Народної Республіки із широким спектром медичних виробів.

Її отримання стало результатом тісних контактів між Україною і Китаєм на високому і найвищому рівнях у питаннях подолання коронавірусної хвороби.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що своєчасна і масштабна допомога від Уряду Китаю значною мірою сприяє підтримці зусиль нашої держави у боротьбі з розповсюдженням COVID-19.

«З огляду на це, керівництво та народ України щиро вдячні китайській стороні за надану допомогу та всіляку підтримку зусиль української держави у приборканні коронавірусної інфекції» - зазначив Дмитро Кулеба.

Міністр також висловив упевненість, що та довірлива, відкрита і дружня атмосфера, яка склалась у відносинах між Україною і Китаєм, і надалі буде зміцнюватись та сприяти всебічному розвитку українсько-китайського стратегічного партнерства.

Довідково

Гуманітарний вантаж включає широкий спектр медичних виробів, а саме: тест-системи для діагностування коронавірусу (50016 одиниць), медичні маски (50 тис. одиниць), медичні захисні окуляри (30 тис. одиниць), безконтактні термометри (1 тис. одиниць), медичні хірургічні маски (200 тис. одиниць), медичні захисні костюми (30 тис. одиниць), одноразові медичні рукавички (50 тис. одиниць).

24 березня ц.р. Президент України Володимир Зеленський обговорив з Послом КНР в Україні Фань Сяньжуном питання двосторонньої взаємодії у боротьбі з COVID-19 та звернувся з проханням до Уряду Китаю виділити Україні додаткову допомогу у вигляді тест-систем, медичного обладнання та лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби.

1 квітня Уряд Китаю передав Україні першу партію гуманітарної допомоги, яка включала тест-системи, засоби індивідуального захисту, безконтактні термометри тощо.

Источник: kmu.gov.ua

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