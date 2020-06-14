12 червня 2020 року Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

У січні 2020 року, на виконання відповідного доручення Президента України Володимира Зеленського, Україна офіційно подала заявку на участь у Програмі розширених можливостей НАТО.

Сьогоднішнє рішення Альянсу є визнанням значного внеску України у міжнародну безпеку, зокрема шляхом участі у місіях під проводом НАТО, Силах реагування НАТО та відповідних навчаннях і тренуваннях. Україна розглядає Програму як додатковий інструмент для поглиблення військової практичної взаємодії з Альянсом.

Статуc партнерства в EOP дає старт процесу, який зробить співпрацю України з НАТО ще більш ефективною.

Курс України на членство в НАТО залишається незмінним. У цьому контексті Річна національна програма та Комплексний пакет допомоги НАТО для України є практичними інструментами, які допоможуть досягти цієї цілі.

Довідково

Програма розширених можливостей НАТО була започаткована на Уельському саміті НАТО у вересні 2014 року з метою надання окремим країнам-партнерам механізмів для досягнення та підтримання максимальної взаємосумісності з Альянсом.

EOP дозволяє країні-партнеру досягти т.зв. секторальної (оперативної) взаємосумісності з НАТО (на рівні системи логістики, зв’язку, управління військами, конкретних родів військ тощо). Крім того, EOP дає запрошеним до неї країнам-партнерам низку особливих можливостей взаємодії з НАТО.

Источник: kmu.gov.ua

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