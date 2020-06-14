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Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО

Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО

12 червня 2020 року Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

У січні 2020 року, на виконання відповідного доручення Президента України Володимира Зеленського, Україна офіційно подала заявку на участь у Програмі розширених можливостей НАТО.

Сьогоднішнє рішення Альянсу є визнанням значного внеску України у міжнародну безпеку, зокрема шляхом участі у місіях під проводом НАТО, Силах реагування НАТО та відповідних навчаннях і тренуваннях. Україна розглядає Програму як додатковий інструмент для поглиблення військової практичної взаємодії з Альянсом.

Статуc партнерства в EOP дає старт процесу, який зробить співпрацю України з НАТО ще більш ефективною.

Курс України на членство в НАТО залишається незмінним. У цьому контексті Річна національна програма та Комплексний пакет допомоги НАТО для України є практичними інструментами, які допоможуть досягти цієї цілі.

Довідково

Програма розширених можливостей НАТО була започаткована на Уельському саміті НАТО у вересні 2014 року з метою надання окремим країнам-партнерам механізмів для досягнення та підтримання максимальної взаємосумісності з Альянсом.

EOP дозволяє країні-партнеру досягти т.зв. секторальної (оперативної) взаємосумісності з НАТО (на рівні системи логістики, зв’язку, управління військами, конкретних родів військ тощо). Крім того, EOP дає запрошеним до неї країнам-партнерам низку особливих можливостей взаємодії з НАТО.

Источник: kmu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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