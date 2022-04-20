Україна отримала від партнерів запчастини і комплектуючі, а НЕ нові літаки – командування

«Отримали запчастини і комплектуючі для відновлення і ремонту парку літаків, які є на озброєнні авіації Повітряних сил, що дозволить поставити до строю більше техніки»

Україна отримала від західних партнерів запчастини для ремонту наявних літальних апаратів, а нових літаків не отримувала, повідомило вранці 20 квітня Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Україна не отримувала нові літаки від партнерів! За сприяння уряду США Повітряні сили Збройних сил України отримали запчастини і комплектуючі, для відновлення і ремонту парку літальних апаратів, які є на озброєнні авіації Повітряних сил, що дозволить поставити до строю більше техніки», – наголосили у командуванні.

На брифінгу 19 квітня речник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що Україна отримала посилення своєї авіації від західних країн (не США), які надали Києву «додаткові літаки і деталі для літаків».

Источник: radiosvoboda.org

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