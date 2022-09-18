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Україна перейшла на "тихі переговори" зі США, - Politico.

Україна перейшла на тихі переговори зі США, - Politico.

Протягом останніх тижнів Україна замість публічних закликів до США забезпечити її системами протиповітряної оборони Patriot, винищувачами F-16 та безпілотниками Grey Eagle перейшла на "тихі переговори", - Politico.

Таке рішення українська влада ухвалила після поради адміністрації Байдена зосередитися на тих типах зброї, які їй потрібні для витіснення російських сил із півдня й сходу, а також через занепокоєння союзників, що такі вимоги відволікають від більш термінових військових потреб. Крім того, в США пояснювали, що високотехнологічна зброя, про яку просив Київ, може бути розцінена росією як "провокація".

Тим не менше, перемовини про майбутні поставки систем Patriot, винищувачів F-16 та безпілотників Grey Eagle продовжуються і цілком ймовірно, що українська армія отримає дане озброєння. Той факт, що у США вже обговорюють можливість постачання такого озброєння, є відчутною зміною в порівнянні з весняним періодом, коли навіть думка про таке відхилялася американськими посадовцями", - аналізує Politico.

Жодне обладнання не буде доставлене терміново. Деяким видам зброї знадобляться місяці, або навіть роки. Але офіційні особи кажуть, що ці інвестиції дозволять Україні планувати власну оборону у майбутньому. https://www.politico.com/news/2022/09/16/f-16s-patriots-ukraine-negotiations-00057262

Джерело: https://t.me/Sharpreview/17043

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