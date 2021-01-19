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Україна перенесла перший саміт Кримської платформи: що відомо

Україна перенесла перший саміт Кримської платформи: що відомо

Перший саміт Кримської платформи перенесено з весни на літо цього року. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляє ТСН.ua.

«Я можу вам сказати, що вже чітко визначена дата проведення саміту Кримської платформи — це 23 серпня 2021 року», — сказав Жовква.

У листопаді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про плани провести в Україні у травні 2021 року Кримський саміт.

За інформацією джерел «Європейської правди», дату саміту хотіли прив’язати до 18 травня, коли розпочалася примусова депортація кримських татар радянським режимом.

Жовква наголосив, що ОПУ працює з МЗС щодо підготовки запрошень світовим лідерам, а також у питаннях для підготовки концепції, програми саміту, всіх організаційних моментів.

«Наголошу, що ми не проводимо саміт заради саміту. Нам не потрібно провести зустріч і знову забути про цю тему. Тому після саміту має з’явитися відповідна Декларація, а ще більш важливо — скоординований міжнародний інструментарій для деокупації Криму та захисту прав українців в Криму», — зазначив Жовква.

Источник: sprotyv.info

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