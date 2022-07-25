Україна почала підготовку трьох портів під Одесою для вивезення зерна

Адміністрація морських портів (АМПУ) повідомила, що розпочала підготовку морських портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ» до відновлення їх роботи. У портах формуватимуть каравани для заходу й виходу суден із зерном.

«Враховуючи викладене, інформуємо вас, що захід і вихід суден у зазначені морські порти здійснюватимуться шляхом формування каравану, що супроводжуватиметься судном лідирування», – йдеться у повідомленні (АМПУ).

Нагадаємо, що 23 липня росія завдала ракетних ударів по Одеському порту. Це сталося наступного дня після того, як у Стамбулі підписали угоду про експорт зерна.

Джерело: https://t.me/spravdi/14001

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