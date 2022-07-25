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Україна почала підготовку трьох портів під Одесою для вивезення зерна

Україна почала підготовку трьох портів під Одесою для вивезення зерна

Адміністрація морських портів (АМПУ) повідомила, що розпочала підготовку морських портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ» до відновлення їх роботи. У портах формуватимуть каравани для заходу й виходу суден із зерном.

«Враховуючи викладене, інформуємо вас, що захід і вихід суден у зазначені морські порти здійснюватимуться шляхом формування каравану, що супроводжуватиметься судном лідирування», – йдеться у повідомленні (АМПУ).

Нагадаємо, що 23 липня росія завдала ракетних ударів по Одеському порту. Це сталося наступного дня після того, як у Стамбулі підписали угоду про експорт зерна.

Джерело: https://t.me/spravdi/14001

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