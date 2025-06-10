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Україна почала повертати борги воєнного часу – вперше після початку повномасштабного вторгення

Україна почала повертати борги воєнного часу – вперше після початку повномасштабного вторгення

(https://forbes.ua/news/ukraina-pochala-rozrakhovuvatisya-za-borgami-voennogo-chasu-09062025-30357)

Сьогодні Україна має здійснити перший платіж на $171 млн за звонішні кредити, залучені під час повномашстабного вторгнення. Йдеться про програму Rapid Financing Instrument від Міжнародного валютного фонду, за якою держава отримала $2,67 млрд.

У 2025 році Україна має сплатити на МВФ $3 млрд. Загалом погашення боргу триватиме до жовтня 2027 року.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/55762

Новости портала «Весь Харьков»

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