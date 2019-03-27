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Україна починає співпрацю з Швейцарією у сфері розвитку медичної освіти

Україна починає співпрацю з Швейцарією у сфері розвитку медичної освіти

25 березня МОЗ України і Швейцарська агенція розвитку та співробітництва підписали меморандум про співпрацю на 10 років.

Це важливий крок для співпраці в рамках україно-швейцарського проекту “Розвиток медичної освіти”, метою якого є допомога лікарям первинної ланки, медсестрам та менеджерам медичних закладів навчатися та надавати кращу медичну допомогу своїм пацієнтам.

“Лікарі первинної ланки та медсестри - це один з основних пріоритетів для трансформації охорони здоров’я. Нам важлива ваша підтримка, а проект, розрахований на 10 років, допоможе здійснити послідовні та інституційні зміни. Це не лише підвищить якість надання первинної допомоги, а й позитивно вплине на стосунки пацієнта та лікаря”, - зазначила в.о. міністра доктор Уляна Супрун.

Проект реалізується Швейцарським інститутом тропічного та громадського здоров'я (Swiss TPH) і фінансується Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва (Swiss Agency for Development and Cooperation - SDC).

Співпраця розпочнеться з посилення інституційної спроможності українських закладів вищої освіти. У відібраних 6 закладах впродовж 2 років відкриватимуться та оснащуватимуться симуляційні центри, щоби студенти могли опановувати базові клінічні навички в сімейній медицині. Також підтримка надаватиметься у посиленні академічної доброчесності, розвитку найкращих практик у навчанні, клінічній практиці та в розбудові дослідницьких спроможностей закладів освіти.

“Нам приємно долучитись і бути частиною позитивних змін в Україні. Це початок великої співпраці з Міністерством, яка дозволить покращити медичні освітні заклади”, - зауважив директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні Хольгер Тауш.

Источник: moz.gov.ua

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