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Україна і Польща попросили Байдена не допустити завершення "Північного потоку-2"

Україна і Польща попросили Байдена не допустити завершення Північного потоку-2

Глави МЗС України та Польщі у спільній статті звернулись до президента США Джо Байдена із закликом використати усі засоби, аби не допустити завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Позиція міністрів була опублікована в понеділок, 22 лютого, у виданні Politico, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба і Рау наголошують, що Польща і Україна давно попереджали про небезпеку, пов'язану з будівництвом "Північного потоку-2".

"Наші заклики до пильності і сміливості були почуті в Конгресі США, який наполягав на вжитті заходів, спрямованих на те, щоб зупинити цей небезпечний, роз'єднавчий проєкт. Ми закликаємо президента США Джо Байдена використовувати всі наявні в його розпорядженні засоби, щоб не допустити завершення проєкту", - заявили дипломати.

Міністри підкреслили, слід відкинути твердження про те, що "Північний потік-2" став "занадто великим, щоб зазнати невдачі". Вони застерегли від завершення будівництва трубопроводу.

"Якщо проєкт виявиться успішним, Росія може спробувати переконати українську громадськість в тому, що Заходу байдужі його власні принципи і, зрештою, безпека і процвітання України", - наголосили глави дипломатії двох країн.

Говорячи про підтримку проєкту Німеччиною, вони зазначили, що поважають право Берліна висловлювати свою точку зору.

"Але ми також твердо переконані в тому, що такого роду проєкти не можна розглядати вузько крізь призму двосторонніх відносин, а слід використовувати підхід ширшої перспективи з огляду на інтереси і безпеку Європи в цілому", - вважають Кулеба та Рау.

"Захід, очолюваний Сполученими Штатами, не може дозволити собі відступити перед обличчям шантажу, який суперечить всьому, за що ми виступаємо", - резюмували міністри.

Нагадаємо, минулого тижня Державний департамент США в доповіді Конгресу не запропонував нових санкційпроти учасників побудови газопроводу "Північний потік-2" - у списку лише ті, які були визначені попередньою адміністрацією.

Американські санкції зупинили роботу над газопроводом минулого року після того, як Allseas, західна трубопровідна компанія, відмовилася від участі в ньому.

Трубопровід закінчений на понад 90%, і компанія "Газпром" та її західні партнери сподіваються закінчити його цього року.

Источник: epravda.com.ua

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