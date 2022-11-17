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Україна потребує ще більше ППО - Ллойд Остін

Україна потребує ще більше ППО - Ллойд Остін

Надані США та союзними країнами системи ППО допомагають Україні захистити мирне населення, а американські системи NASAMS мали 100 відсотковий успіх перехоплення російських ракет, і всеж Україна потребує ще більше ППО.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті сьомого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", що відбувається в режимі онлайн в середу.

«Тим часом, США, Нідерланди та Чехія працюють разом, щоб надати Україні 90 відремонтованих танків T-72», – додав міністр оборони.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/20714

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