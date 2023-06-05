Україна поверне стратегічно важливу територію - Джейк Салліван

Україна досягне успіху й поверне стратегічно важливу територію, — радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN про перспективи майбутнього контрнаступу ЗСУ.

"Скільки саме [території], де саме — це залежатиме від розвитку подій на місцях, коли українці розпочнуть цей контрнаступ", — зазначив Салліван.

Радник Джо Байдена додав, що розвиток подій на полі бою матиме "значний вплив" на будь-які майбутні переговори між Києвом та Москвою.

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Джерело: https://t.me/znua_live/96334

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