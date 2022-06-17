"Україна повинна мати можливість чинити опір і перемагати" - Макрон

Під час візиту в Ірпінь, президент Франції наголосив, що "Україна повинна мати можливість чинити опір і перемагати." На запитання про висловлювання, в яких він говорив, що росію не можна "принижувати", Макрон заявив, що "Франція була поряд з Україною з першого дня війни". Як на мене, не дуже впевнено викрутився.

Канцлер Німеччини також не дав прямої відповіді, як побачене в Ірпені вплине на позицію Берліна щодо постачання зброї Україні.

Журналісти відзначають, що під час відвідин місць гуманітарної катастрофи Шольц "виглядав помітно схвильованим і мовчки пройшов по зруйнованих вулицях". Втім, враження від побаченого в Ірпіні не завадили канцлеру видати заготовлену заяву замість прямої відповіді на запитання журналістів про те, що змінить цей візит у питанні постачання озброєння Німеччиною Україні. При цьому він так і не пояснив, до яких рішень приведе цей візит європейських лідерів.

Що можна сказати... Це, звісно, не Борис Джонсон і не Анжей Дуда, які прямо називали речі своїми іменами під час відвідування України, але, як би ми не ставились до лідерів Франції та Німеччини, інших у мене для вас немає.

Не думаю, що після усього побаченого на власні очі Шольц, Макрон та Драгі будут схиляти Зеленського до капітуляції перед москвою, але рішучості, притаманної Вашингтону та Лондона, очікувати не варто.

Одне скажу - цей візит точно не зайвий, бо є шанс, що у деяких питаннях продовження санкційної політики та постачання зброї, позиція провідних країн Європи може змінитись на більш прийнятну нам. Подивимось.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14855

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