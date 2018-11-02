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Україна повинна посилити санкції проти Росії - Парубій

Україна повинна посилити санкції проти Росії - Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій переконаний, що Україна повинна посилити санкції щодо російського бізнесу в Україні і щодо тих, хто, прикидаючись українцями, насправді представляє в Україні російські економічні і політичні інтереси

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, коментуючи запровадження санкцій з боку Російської Федерації до українських громадян, зазначив, що «путінські санкції - це свідчення некомпетентності і безсилля путінського режиму». «Алогічний, безсистемний список із помилками в прізвищах нагадує скоріш агонію», - зазначив він.

А.Парубій підкреслив, що він ніколи не мав і не має ніякого бізнесу, грошей, чи майна не території країни-агресора. «У мене ці так звані «санкції» викликають лише сміх. Вони нічого більше, ніж переведення паперу», - наголосив Голова Парламенту.

Голова Верховної Ради переконаний, що «Україна повинна посилити санкції, як на російський бізнес в Україні, так і на тих, хто, прикидаючись українцями, насправді представляє в Україні російські економічні і політичні інтереси». «Це особливо актуально напередодні президентських і парламентських виборів в Україні, на які Росія намагатиметься впливати і грішми, і контрольованими телеканалами», - підкреслив А.Парубій.

Источник: rada.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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