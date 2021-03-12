Україна прагне збільшити участь в місіях і операціях НАТО, - Ольга Стефанішина

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зустрілась з генерал-лейтенантом Роджером Клутьє, командувачем Cухопутних військ НАТО в Європі.

«Вступ України до НАТО – це принципове питання для політичного лідерства України. Сьогодні той історичний момент, коли і Президент України, і парламентська монобільшість, і Уряд об’єднані в прагненні здійснити всі необхідні внутрішні трансформації на шляху до членства України в НАТО. В першу чергу, ми фокусуємось на модернізації сектору безпеки і оборони за стандартами і практиками Альянсу. Ми вже розпочали ключову для цього реформу – трансформацію Служби безпеки України з правоохоронного органу в спецслужбу, керуючись кращим світовим досвідом і практиками країн-членів Альянсу», – зазначила Ольга Стефанішина.

Сторони обговорили стратегічні вектори інтеграції України до НАТО у військовій сфері, зокрема в межах Партнерства з розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partnership - EOP). Ольга Стефанішина зосередила увагу на тому, що Україна робить все можливе для максимального використання статусу EOP: нещодавно Президент України у своєму листі презентував Генсекретарю НАТО відповідну Дорожню карту.

Ольга Стефанішина окреслила порядок денний стратегічних векторів інтеграції України до НАТО в межах EOP:

● швидше досягнення взаємосумісності Збройних Сил України з військами держав-членів Альянсу,

● максимальний доступ України до участі в місіях, операціях і навчаннях НАТО, в тому числі в рамках реалізації статті 5 Вашингтонського договору (колективної оборони),

● обмін закритою інформацією між Україною та НАТО в режимі реального часу безпечними каналами зв’язку за стандартами Альянсу,

● призначення українських представників на посади в штабі НАТО, командних структурах та відомствах.

«Спроможності і безцінний досвід наших Збройних Сил і спецслужб у протидії гібридним атакам Росії вже дозволяють перейти на наступну сходинку інтеграції України до НАТО, і, таким чином, суттєво посилити найкращу в світі систему колективної оборони. Переконана, що безпека НАТО та України взаємозалежні, і саме це є основою процвітання не лише Європи, а й всього трансатлантичного регіону», – зазначила Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зі свого боку командувач Сухопутних військ НАТО підтвердив незмінну підтримку Альянсу незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема у контексті протидії збройній агресії Російської Федерації проти України.

Довідково

Україна отримала статус країни-партнера НАТО з розширеними можливостями 12 червня 2020 року рішенням Північноатлантичної ради НАТО, ставши шостою країною з таким статусом поряд зі Швецією, Фінляндією, Австралією, Йорданією та Грузією. Для того, щоб отримати статус EOP, держава має відповідати низці критеріїв, зокрема: видатній участі її збройних сил у операціях та навчаннях НАТО, чергуванні у складі Сил реагування НАТО, заходах індивідуальної та колективної підготовки, які проводять військові структури Альянсу, та іншим. Кожна держава-партнер НАТО з розширеними можливостями формує власну програму партнерства спільно з Альянсом в залежності від національних пріоритетів.

Источник: kmu.gov.ua

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