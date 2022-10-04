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Україна при вступі до НАТО не проти йти шляхом Швеції і Фінляндії

Україна при вступі до НАТО не проти йти шляхом Швеції і Фінляндії

"Безумовно, на сьогодні ми бачимо, що Швеція і Фінляндія рухаються до НАТО без інструменту - Плана дій щодо членства. Україна уважно слідкує за цим процесом і побачила, що насправді можна без ПДЧ. Україна враховує ці реалії і враховувала ці реалії, подаючи заявку в п'ятницю. Україна також не проти йти цим шляхом", - зазначив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/82312

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