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Україна придбала в Польщі корабельні артустановки АК-176М

Україна придбала в Польщі корабельні артустановки АК-176М

Сайт реєстру звичайних озброєнь Організації Об’єднаних Націй опублікував інформаціюпро експорт у 2018-у році з Польщі до України двох 76-мм корабельних артилерійських установок АК-176М

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Інформація про їх стан – зі зберігання чи вживаний не уточнюється, так само не відомий реалізатор у Польщі та покупець в Україні.

Корабельна артилерійська установка АК-176М була розроблена у Радянському Союзі на ЦНИИ «Буревестник» та прийнята на озброєння у 1979 році. Серійно виготовлялась на Горьківському машинобудівному заводі. Окрім СРСР використовувалась флотами країн Варшавського договору та інших країн світу.

Публікація про експорт АК-176М з Польщі до України у 2018-у році:

Україна придбала в Польщі корабельні артустановки АК-176М

В складі ВМС Польщі 76-мм корабельними артилерійськими установками АК-176М озброєний корвет проекту 620 ORP Kaszub (240) та ракетні катери проекту 660 – ORP Orkan (421), ORP Piorun (422) та ORP Grom (423).

У 2013-у році були списані два ракетні катери ORP Metalowiec (436) та ORP “Rolnik” (437) проекту 1241РЕ, а у 2005-у два інших катери цього проекту – ORP “Górnik” (434) та ORP “Hutnik”(435).

У Військово-Морських Силах ЗС України після 2014-го року залишився лише один катер озброєний АК-176М – ракетний катер “Прилуки” (P153), у Морській охороні ДПСУ – корабель морської охорони 2-го рангу Державної прикордонної служби України “Григорій Куроп’ятников” (BG50).

Україна придбала в Польщі корабельні артустановки АК-176М

Також саме цими гарматами було заплановано озброювати ракетний катер проекту «Лань» для ВМС ЗС України, розробником якого є «Завод кузня на Рибальському».

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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