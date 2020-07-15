Україна приєдналася до Open Data Maturity Report

Україна приєдналася до щорічного дослідження Open Data Maturity Report.

10 липня Мінцифра передала звіт європейським колегам щодо рівня розвитку відкритих даних в Україні для дослідження European Open Data Maturity Report.

Open Data Maturity Report — щорічне дослідження, результати якого демонструють рівень розвитку відкритих даних у Європі. Експерти здійснюють оцінку за понад 165 показниками, які об’єднують у чотири групи:

● політика відкритих даних,

● робота національного порталу,

● вплив відкритих даних на ключові сфери життя,

● якість опублікованих даних.

Україна вперше взяла участь у цьому дослідженні, проте вже майже два роки, як українські відкриті дані публікуються на European Data Portal.

Що далі?

Європейські колеги перевіряють та валідують звіт, і вже в грудні будуть презентовані результати незалежного дослідження всіх країн ЄС та країн у рамках реалізації ініціативи Східного партнерства.

Що це дасть?

Рекомендації щодо найкращого досвіду у формуванні та реалізації політики відкритих на прикладі інших країн учасниць. Агрегований досвід держав надасть змогу й надалі вдосконалювати організаційні й технічні аспекти відкритих даних та адаптувати їх під сучасні вимоги.

Долучення до глобальних тенденцій розвитку відкритих даних

Комунікація українських досягнень у сфері відкритих даних на міжнародному рівні

Це наближає нас до реалізації однієї зі стратегічних цілей Мінцифри — до 2024 року Україна має входити в топ-3 міжнародних рейтингів у сфері відкритих даних!

Розвиток відкритих даних в Україні відбувається за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги USAID/UK aid TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах.

Источник: thedigital.gov.ua

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