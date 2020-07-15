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Україна приєдналася до Open Data Maturity Report

Україна приєдналася до Open Data Maturity Report

Україна приєдналася до щорічного дослідження Open Data Maturity Report.

10 липня Мінцифра передала звіт європейським колегам щодо рівня розвитку відкритих даних в Україні для дослідження European Open Data Maturity Report.

Open Data Maturity Report — щорічне дослідження, результати якого демонструють рівень розвитку відкритих даних у Європі. Експерти здійснюють оцінку за понад 165 показниками, які об’єднують у чотири групи:

● політика відкритих даних,

● робота національного порталу,

● вплив відкритих даних на ключові сфери життя,

● якість опублікованих даних.

Україна вперше взяла участь у цьому дослідженні, проте вже майже два роки, як українські відкриті дані публікуються на European Data Portal.

Що далі?

Європейські колеги перевіряють та валідують звіт, і вже в грудні будуть презентовані результати незалежного дослідження всіх країн ЄС та країн у рамках реалізації ініціативи Східного партнерства.

Що це дасть?

Рекомендації щодо найкращого досвіду у формуванні та реалізації політики відкритих на прикладі інших країн учасниць. Агрегований досвід держав надасть змогу й надалі вдосконалювати організаційні й технічні аспекти відкритих даних та адаптувати їх під сучасні вимоги.

Долучення до глобальних тенденцій розвитку відкритих даних

Комунікація українських досягнень у сфері відкритих даних на міжнародному рівні

Це наближає нас до реалізації однієї зі стратегічних цілей Мінцифри — до 2024 року Україна має входити в топ-3 міжнародних рейтингів у сфері відкритих даних!

Розвиток відкритих даних в Україні відбувається за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги USAID/UK aid TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах.

Источник: thedigital.gov.ua

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