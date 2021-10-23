Україна приєднується до Конвенції про Європейський інститут лісу

Відповідний законопроєкт № 0094 «Про приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу» прийняла в цілому Верховна Рада України.

Європейський інститут лісу (ЕFI) є міжнародною організацією, створеною європейськими державами. Членство у ній набувається на рівні держави.

Діяльність організації спрямована на формування загальноєвропейської лісової політики і консолідацію сучасних наукових знань про ліси у Європі. ЕFI формує науково-обґрунтовані рекомендації з питань лісової політики, підтримує та координує відповідні дослідження у сфері лісового господарства на основі загальноєвропейських інтересів, проводить стратегічні дослідження власними силами, а також залучає експертів. Отримані дослідження стають науковою основою для підтримки лісової політики як на європейському, так і регіональному та національних рівнях.

«Приєднання до Конвенції є важливим для України, адже дозволить впливати на політику роботи інституції. Це сприятиме активізації науково-дослідного потенціалу та об'єднанню ресурсів багатьох європейських країн для проведення наукових досліджень, застосування передових методів і технологій лісоуправління», - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Наразі 29 країн Європи є членами ЕFI, 115 організацій набули статус асоційованих або афілійованих членів у 36 країнах, серед яких є і 2 українські наукові та освітні установи. Загалом ЕFI має 5 регіональних офісів та 3 проектних центри.

Для України Конвенція набере чинності на шістдесятий день після здачі на зберігання депозитарію документа про приєднання.

Источник: mepr.gov.ua

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