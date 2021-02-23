Україна продемонструвала бронетранспортер БТР-4МВ1 на виставці в Дубаї

Бронетранспортер БТР-4МВ1 на виставці IDEX-2021 в Дубаї (ОАЕ), фото defence-blog.com

“Укрспецекспорт” показав на міжнародній виставці озброєнь IDEX-2021 новітній український бронетранспортер БТР-4МВ1. Машина розміщена на стенді української делегації.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Вперше БТР-4 у такій версії був представлений на виставці “Зброя та безпека-2017”. Це розвиток бронетранспортеру БТР-4МВ, який показали на IDEX-2013.

БТР-4МВ1 створений фахівцями “Харківського конструкторського бюро ім. Морозова”, що входить до складу “Укроборонпрому”.

Завдяки змінам у фронтальній частині броньованої машини, а також її технологічному рішенню відповідно до останніх тенденцій бронетехніки НАТО, вдалось досягти принципово нового рівня захисту БТР-4.

При створенні БТР-4МВ1 розробники використали модульний підхід побудови бронезахисту активно використали рознесену броню. Такий модульний підхід дозволяє у польових умовах оперативно замінювати елементи верхнього шару броні.

Технологічні рішення, які прийняли фахівці “Харківського конструкторського бюро ім. Морозова” дозволили збільшити вагу БТР-4МВ1 лише до 24-25 т., що на 2-3 тони більше за звичайну версію БТР-4.

Всі ходові властивості, які забезпечує колісна формула 8х8 у поєднанні із німецьким двигуном від Deutz та американською трансмісією Alisson, залишились без змін: максимальна швидкість – 110 км/год. Окрім того, БТР-4МВ1 зберіг можливість форсування водних перешкод уплав, зі швидкістю до 10 км/год.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

Новости портала «Весь Харьков»