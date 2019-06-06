Україна продовжила дію двох Угод про співпрацю з США

5 червня Уряд ухвалив ініційоване Мінекономрозвитку рішення про продовження дії двох Угод між Україною та США до 2025 року.

Ці Угоди є важливим інструментом для надання юридичної, технічної та фінансової допомоги Україні з боку США у зміцненні механізмів демократичного врядування, продовженні боротьби з корупцією, проведенні реформ у галузі правосуддя, децентралізації, захисту прав людини, а також підтримці економічного розвитку нашої держави.

В рамках цих двох Угод з 2014 року Уряд США виділив понад 200 млн дол. на підтримку пріоритетних секторів розвитку України.

Зокрема, в межах Угоди про сприяння прозорим процесам врядування за широкої участі громад, Уряд США виділив понад 62 млн дол.

Ці кошти були спрямовані на реалізацію проектів за такими напрямками: покращення законодавчого середовища у відповідно до європейських стандартів, у тому числі антикорупційного та виборчого законодавства, зростання підзвітності Уряду України та дотримання норм верховенства права.

В межах Угоди щодо стійкого економічного розвитку на широкій суспільній основі, Уряд США виділив понад 139 млн дол. для реалізації проектів для підвищення доступності інвестицій для потреб середнього класу, зміцнення потенціалу приватного сектору економіки, підвищення рівня енергетичної безпеки України, збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва на основі реформ.

Продовження дії цих Угод дозволить визначити нові напрямки допомоги до 2025 року, зокрема: розвиток кібернетичної безпеки, антикорупційної діяльності, реформування фінансового сектору, розвиток конкурентної економіки, боротьбу торгівлею людьми, розвиток та посилення демократії в Україні.

Источник: me.gov.ua

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