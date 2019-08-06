Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:50
Просмотров: 72

Україна просить США продати більше ракетних комплексів Javelin – посол Тейлор

Україна просить США продати більше ракетних комплексів Javelin – посол Тейлор

Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin, повідомив Радіо Свобода тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв’ю Радіо Свобода.

Україна «хотіла б придбати більше Javelin» з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США, уточнив американський дипломат в інтерв’ю, яке повністю буде оприлюднене згодом.

Україна просить США продати більше ракетних комплексів Javelin – посол Тейлор

Про те, що Україна висловила зацікавленість в отриманні більшої кількості протитанкових ракетних комплексів «Джавелін», у березні 2019 року повідомляв і спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.

Із Вільямом Тейлором спілкувався кореспондент Радіо Свобода Крістофер Міллер.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Екіпажі «айлендів» продовжують навчання
Сегодня 10:40    79
Виконання бюджету за 7 місяців: Мінфін повністю готовий до пікових виплат вересня
Сегодня 10:14    68
Україна збільшила видобуток газу
Сегодня 10:03    78
Обнародован график проведения ВНО-2020
Сегодня 08:55    85
Миколаївський "Нарп": модернізація ІЛ-76МД, відновлення надзвукових бомбардувальників та унікального літака БЕ-12
Сегодня 08:46    112
ВИДЕО дня: киевский владелец Tesla освятил свой электромобиль в церкви
Сегодня 07:44    123
В Україні набули чинності спецмита майже на всі товари з Росії
Сегодня 06:58    98
Суд відкрив провадження у справі за позовом Симоненка і КПУ до Мін’юсту
Сегодня 06:12    121
Активисты призывают объявить 29 августа Днем Памяти павших защитников Украины. ВИДЕО
05.08.2019 12:02    139
На Волыни священник «московского патриархата» ограбил приход ПЦУ. ВИДЕО
05.08.2019 11:40    152
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 