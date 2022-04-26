Україна просить у США по $2 млрд допомоги щомісяця

Україна просить США надавати не менше $2 млрд на місяць як економічну допомогу

Про це пише The Washington Post, цитуючи міністра фінансів України Сергія Марченко.

Виступаючи у Вашингтоні на зустрічах з високопоставленими офіційними особами США, (Марченко, – ред.) заявив, що "країна шукає не менше 5 млрд доларів на місяць у вигляді міжнародної допомоги, з яких близько 2 млрд доларів надходять зі Сполучених Штатів, для покриття невідкладних витрат на квітень, травень та червень".

Крім цих мільярдів допомоги, у майбутньому очікується додатковий довгостроковий запит, щоб допомогти Україні оговтатися від "за оцінками, значної шкоди від війни".

Зазначається, що ненадання цих грошей може посилити гуманітарну кризу, спричинену вторгненням Росії.

Марченко в інтерв'ю The Washington Post сказав, що "нам потрібно заповнити цю прогалину просто зараз, щоб залучити необхідне фінансування та виграти цю війну".

За його словами, Україна шукає економічну підтримку, щоби продовжувати виплачувати пенсії, зарплати працівникам охорони здоров'я та освіти та на інші гуманітарні потреби.

Штати вже надали Україні близько мільярда доларів економічної підтримки з 24 лютого. Минулого тижня адміністрація президента США оголосила про допомогу у розмірі 500 мільйонів доларів.

Источник: espreso.tv

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