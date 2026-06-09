Україна ризикує вперше втратити частину фінансової допомоги ЄС через невчасне виконання реформ, передбачених програмою Ukraine Facility
Про це пише «Радіо Свобода» із посиланням на відповідь Європейської Комісії.
За словами речника Єврокомісії Гійома Мерсьє, наразі невиконаними залишаються два етапи, пов’язані з попередніми траншами допомоги, які Київ вже отримав.
«Є два кроки, пов’язані з четвертим і п’ятим траншами, які не були завершені вчасно. Суми, пов’язані з цими траншами, були «призупинені». Це означає, що їх ще не було виплачено», — зазначили у ЄК.
У четвертому транші невиконаним залишається пункт щодо збільшення кількості персоналу ВАКС. У п’ятому — щодо набрання чинності законодавством про перегляд декларацій доброчесності суддів та процедури їхньої перевірки.
Через це Україна не отримала майже €300 млн і понад €380 млн відповідно.
Остаточні дедлайни для виконання цих умов — 30 червня та 29 вересня 2026 року відповідно.
Якщо Україна не виконає ці вимоги вчасно, може бути застосована процедура остаточного скорочення виплат, передбачена регламентом Ukraine Facility.
Водночас у Єврокомісії наголошують, що механізм Ukraine Facility передбачає певну гнучкість через війну. Регламент передбачає певний додатковий час для впровадження реформ.
Там також зауважили, що Україна попри складні обставини, демонструє «значний прогрес» у виконанні реформ.
Джерело: https://t.me/znua_live/252527