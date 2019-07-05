Україна розглядає можливість придбання канадських бронетранспортерів

В ході першого візиту новообраного президента України Володимира Зеленського до Канади відбулась зустріч з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої обговорено питання постачання до України військової техніки.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Зокрема мова йшла про постачання бронетехніки, переговори по якій тривали вже декілька років.

Я думаю, можемо відверто про це говорити: ми домовилися про постачання бронетехніки й про те, що розвиватимемо співпрацю у цій сфері», – повідомив Глава держави під час спілкування з журналістами в Торонто.

Володимир Зеленський зазначив, що наразі не хоче оприлюднювати деталі.

«Давайте ми підпишемо угоду. Упевнений, що це станеться найближчим часом. І тоді поговоримо про цю новину», – резюмував він

Експерти зазначають, що найімовірніше мова йде про плаваючі бронетранспортери серії AVGP, що перебували на озброєнні Канади до 2005 року і були замінені на бойові машини LAV III. Частина AVGP продовжує служити у підрозділах поліції та в миротворчій місії в Африці.

Машина вогневої підтримки AVGP Cougar з 76-мм гарматою

Серія бронетранспортерів AVGP була розроблена у 1977 році на базі швейцарської трьохвісної броньованої машини MOWAG Piranha I, що виготовляється у трьох варіантах – Grizzly, Cougar та Husky.

Варіант AVGP Grizzly являє собою бронетранспортер колісною формулою 6х6 з двома спареними кулеметами калібром 12,7х99 мм та 7,62 мм. Екіпаж БТРу складає 3 осіб + 6 бійців десанту.

AVGP Cougar – це машина вогневої підтримки з колісною формулою 6х6 з 76 мм гарматою L23A1. Його екіпаж – 3 осіб + 2 бійців десанту

AVGP Husky – ремонтна машина.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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