Україна розробила сучасну інтеграційну платформу обміну ситуаційною інформацією за стандартами НАТО (ВІДЕО)

Військові фахівці зі складу української делегації від військ зв’язку Збройних Сил України (J6) на міжнародних навчаннях НАТО CWIX-2019 підтвердили взаємосумісність «Інтеграційної платформи «Дельта» Збройних Сил України» з аналогічними системами країн Альянсу.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

З 2016 року особовий склад однієї з частин військ зв’язку почав розробку прототипів програмного забезпечення, яке покращило б ситуаційну обізнаність на полі бою.

Так, три роки тому Верховному Головнокомандувачу і начальнику Генерального штабу ЗСУ показали прототип інформаційної системи, функція якої об’єднання різних інформсистем за єдиним протоколом обміну для забезпечення ситуаційної обізнаності за стандартами НАТО. Після успішної демонстрації прототипу командуванню частини поставлено завдання продовжити розробку.

Вже 2017-го прототип системи, що отримав назву «Дельта», розпочав тестову експлуатацію в районі проведення АТО задля отримання відгуку користувачів та оцінки ефективності її застосування.

Однією з основних вимог до системи було не лише підтримання ситуаційної обізнаності й інтеграція інших інформсистем або сенсорів, а й упровадження стандартів НАТО для майбутньої сумісності з аналогічними системами Альянсу.

Отримавши достатньо досвіду від тестової експлуатації та беручи за основу найновішу версію протоколу обміну даними MIP4-IES, фахівці А2724 розпочали реалізацію нової версії системи.

Зауважимо, що покращення «Дельти» тривало через постійні випробування та застосування під час військових навчань, зокрема міжнародних (Sea Breeze та Rapid Trident).

Нарешті, з 18 до 22 червня ц.р.фахівці військової частини А2724 у складі делегації від військ зв’язку Збройних Сил України (J6) на міжнародних навчаннях НАТО CWIX у Польщі протестували Інтеграційну платформу «Дельта» на предмет взаємосумісності з такими ж системами Альянсу за найсучаснішим протоколом MIP4-IES.

Варто відзначити, що наразі лише 7 із 28 натовських країн втілили цей протокол і можуть використовувати всі його переваги. І тепер, після успішного тестування, Україна увійшла до числа тих держав, які підтвердили наявність спроможності обміну ситуаційною інформацією з використанням сучасного військового протоколу обміну.

Це також надає нашій країні можливість автоматично обмінюватися інформацією з країнами-членами НАТО під час спільних навчань та місій.

Війська зв’язку довели, що можуть створювати продукт, який відповідає стандартам НАТО. А Україна підтвердила здатність бути гідним членом Альянсу, зокрема, в царині інформаційних технологій.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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