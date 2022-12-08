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Україна щойно перемогла, принаймні, в Конгресі США - аудиту військової допомоги Україні не буде

Україна щойно перемогла, принаймні, в Конгресі США - аудиту військової допомоги Україні не буде

Комітет з закордонних справ Палати представників США незначною більшістю голосів відхилив законопроєкт трампістського крила Республіканської партії про аудит усієї допомоги, яка надавалась та зараз надається Україні, - пише The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/12/06/marjorie-taylor-greene-ukraine-audit/).

І це дуже хороша новина. Жодна бюрократична процедура не зупинить надання допомоги Україні, на що дуже розраховувала рашистська федерація.

Адже сама процедура аудиту могла загальмувати процес передачі озброєння.

З поганого: за законопроект практично антиукраїнськи налаштованої Мерджорі Тейлор Грін проголосувало більше республіканців, ніж очікувалось.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/22305

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