Україна, схоже, виграла битву за Харків, – Інститут вивчення війни

Російські військові, ймовірно, вирішили повністю відійти зі своїх позицій навколо Харкова через українські контрнаступи та обмежену доступність підкріплень. Підрозділи армії РФ загалом не намагалися втримати позиції проти контратакуючих українських сил протягом останніх кількох днів.

Про це йдеться у звітіамериканського Інституту дослідження війни (ISW), пише LB.ua.

«Таким чином, видається, що Україна виграла битву за Харків. Українські війська перешкодили російським військам оточити, не кажучи вже про захоплення Харкова, а потім вигнали їх з міста, як це робили з російськими військами, які намагалися захопити Київ», – зазначають американські військові експерти.

На їхню думку, українські війська, ймовірно, намагатимуться пошкодити принаймні найзахідніші наземні лінії забезпечення (GLOC) між Білгородом та російськими силами, зосередженими навколо Ізюма.

Однак Росія використовує кілька таких ліній, зокрема деякі далі від поточних українських позицій, ніж ймовірний будь-який український контрнаступ.

«Місцевість на схід від нинішніх українських позицій також може сприяти спробам росіян захистити свої GLOC, оскільки великі водні об’єкти блокують рух і створюють складні точки, через які українцям доведеться прорватися», – йдеться у звіті ISW.

«Російські війська продовжували просуватися по всій периферії Ізюмсько-Донецького виступу, але досягли незначного прогресу. Здійснили спробу сухопутного наступу з Ізюма, але не досягли успіху. Раніше ми припускали, що Росія може відмовитися від спроб просування з Ізюма, але росіяни або не прийняли такого рішення, або ще не повністю виконують його. Невеликі та невдалі атаки на південний кінець виступу поблизу Донецька тривали, але реального прогресу не досягли», – аналізують поточну ситуацію американські військові експерти.

На їхню думку, основними зусиллями Росії продовжують залишатися спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ з півночі та з півдня.

«Російські війська, які атакували з Попасної на північ, за останні 24 години не досягли значного прогресу. Ті, що йшли з півночі на південь, не змогли переправитися через річку Сіверський Донець і зазнали нищівних втрат у своїх спробах. У росіян може не вистачити додаткової свіжої бойової сили, щоб компенсувати ці втрати та продовжити наступ у достатньо великих масштабах, щоб завершити оточення. Хоча вони, ймовірно, продовжуватимуть намагатися це зробити», – підсумували в ISW.

За словами радника Міністра внутрішніх справ Віктора Андрусіва, починається третя фаза повномасштабної війни в Україні: окупанти починають готуватися до оборони рубежів, де вони зупинилися. Це свідчить про те, що вони вирішили зробити війну тривалою. На думку Андрусіва, загарбники розраховують на те, що кризи, які викликає війна, посадять Захід за стіл переговорів із РФ.

Агентство Телевидения Новости