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Україна скасувала мито на ввезення вин з ЄС
Україна з 1 січня, згідно з зобов'язанням по економічній частині асоціації з Євросоюзом, скасувала мито на ввезення вин.
Про це повідомляє AgroPolit.com.
Видання відзначає, що в Україні ввезли винної продукції на 146,7 млн, в той же час Україна експортувала своєї продукції на 11,9 млн доларів.
Нагадуємо:
Раніше мито на ввезення вина з ЄС складав 0,3-0,4 EUR/літр.
У 2019 для виноматеріалів було перероблено 124 тис. т сировини, що вдвічі менше за показники попередніх років.
Источник: epravda.com.ua
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