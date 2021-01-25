Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:02
Просмотров: 74

Україна стала другим найбільшим експортером зернових

Україна стала другим найбільшим експортером зернових

За результатами 2019/2020 маркетингового року за обсягом експорту всіх зернових культур Україна зайняла другу позицію, пропустивши вперед США.

Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка.

Зокрема, за даними міністерства сільського господарства США в 2019/2020 МР в рейтингу найбільших експортерів зернових Україна посіла 2 місце за обсягом поставок ячменя, 4 – по кукурудзі, 5 – по пшениці.

Нагадуємо:

Торговий дефіцит України знизився більш ніж удвічі за підсумками 2020 року - з 10,22 мільярдів доларів до 4,9 мільярдів.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Економіка_тижня: відновлення промисловості, Національна економічна стратегія-2030 та роздрібна торгівля у 2020 році
Сегодня 07:55    23
Главбух госпредприятия пытался скрыть от налоговиков более 157 млн грн
Сегодня 07:46    42
Кому разрешат отказаться от накопительной пенсии
Сегодня 07:37    60
Роз’яснення МОН: як працюватимуть навчальні заклади з 25 січня
Сегодня 07:19    71
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 24 січня 2021 року
Сегодня 06:35    75
В МЗС розкритикували BBC за "російські" Сімферополь і Севастополь
Сегодня 06:08    110
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    110
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    130
Михайло Федоров: До 2024 року 90% українців будуть користуватися онлайн-послугами та іншими цифровими продуктами
24.01.2021 10:37    159
Черкаський "Фотоприлад" має величезний експортний потенціал
24.01.2021 09:36    173
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 