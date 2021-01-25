Україна стала другим найбільшим експортером зернових

За результатами 2019/2020 маркетингового року за обсягом експорту всіх зернових культур Україна зайняла другу позицію, пропустивши вперед США.

Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка.

Зокрема, за даними міністерства сільського господарства США в 2019/2020 МР в рейтингу найбільших експортерів зернових Україна посіла 2 місце за обсягом поставок ячменя, 4 – по кукурудзі, 5 – по пшениці.

Нагадуємо:

Торговий дефіцит України знизився більш ніж удвічі за підсумками 2020 року - з 10,22 мільярдів доларів до 4,9 мільярдів.

Источник: epravda.com.ua

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